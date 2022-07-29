На канализацию для посёлка в Рязани требуется 345 млн. рублей

— Ситуации, с которыми сегодня обращались, были разноплановые, по всем темам наметили пути решения, — сообщила мэр.

— С председателем ТОС «Поселок Мирный» Ольгой Александровной Бакановой обсудили содержание территорий. Жители поселка неравнодушные, выходят на субботники, плотно общаются с префектурой и другими подразделениями администрации. Сейчас они вышли с инициативой — хотят, чтобы ТОС взял на аутсорсинг содержание территории проживания. Этот вопрос нужно проработать, понять объемы финансирования. Соответствующее поручение дала руководителю управления благоустройства. Возможно, на аутсорсинг отдадим часть работ — таких, как окос травы и уборка снега.

Отдельная тема — вывоз и подбор мусора. Жители жалуются на состояние контейнерных площадок. Их содержание нужно взять на контроль.

Также рассмотрели вопрос по строительству новой канализации. Поселок Мирный растет, а многие жители до сих пор пользуются выгребными ямами. На строительство новой канализационной системы для поселка, по расчетам МП «Водоканал», потребуется 345 млн. рублей. Это неподъемная сумма для людей. Поручила муниципальному предприятию рассмотреть все варианты решения вопроса.

Жители обращались и с земельными вопросами — они одни из самых сложных. Кому-то нужен подъезд к дому, кто-то этот проезд хочет перекрыть… Или же соседи не могут между собой договориться о совместном оформлении земли. К сожалению, очень часто в наших силах только помочь консультацией, попробовать пообщаться с каждой из сторон, потому что жители должны найти компромисс. В любом случае выбираем путь диалога, не оставим людей наедине со своими проблемами.