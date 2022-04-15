На Камчатке осудили мужчин за групповое изнасилование хозяйки квартиры

В Вилючинске суд вынес приговор в отношении жителей Забайкальского края, которых признали виновными в групповом изнасиловании 41-летней женщины, пишет Лента.ру.

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По данным следствия, злоумышленники – 42-летний, 34-летний и 29 летний мужчины – приехали на Камчатку в поисках заработка в июне прошлого года. Днем 23 августа приятели надругались над хозяйкой одной из квартир в районе Рыбачий. Все произошло прямо у нее дома.

Сначала подсудимые признавали вину, однако позже один из насильников отказался от своих показаний. Это не помешало следователям доказать их причастность к преступлению.

В итоге мужчина осудили на пять с половиной лет, четыре с половиной года и четыре года и два месяца соответственно.