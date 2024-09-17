На каком основании можно привлечь медработников к уголовной ответственности

Буквально несколько дней назад жительница Рязани пожаловалась в соцсетях на то, что дозвониться до детской поликлиники № 2 она смогла лишь со 164-го раза. Чтобы не быть заподозренной в хайпе или во лжи, дама присовокупила к своему посту скриншот, показывающий, что звонки начались с 08:10.

Доктор едет, едет?

Жалоба вызвала резонанс в интернет-сообществе. Часть пользователей отметила, что врача на дом можно вызвать с 8 до 12 часов, но между 8 и 9 часами из-за шквала обращений связаться с поликлиниками очень сложно.

Опытные комментаторы посоветовали вызвать доктора по телефону 122. Это единая медицинская справочная служба. Звучали и яростные реплики про издевательство над людьми и необходимость вмешательства правоохранительных органов.

На словах это звучит эффектно, а вот на деле привлечь к уголовной ответственности докторов или других сотрудников медучреждений не так просто, так как для установления состава преступления нужна серьезная законодательная база.

В чем виноват врач?

Судите сами. В России ежегодно возбуждается около 2 тысяч уголовных дел в отношении медицинских работников. По информации Следственного комитета РФ, в 2021 году (более свежих данных нет) от граждан поступило более 6 тысяч заявлений о возможных преступлениях представителей этой категории лиц, по каждому третьему обращению были возбуждены уголовные дела – из них лишь 176 дел было направлено в суд с обвинительным заключением.

Отметим, что в Уголовном кодексе РФ нет специальных статей, посвященных преступлениям, совершенным медицинскими работниками. В действующем российском законодательстве даже отсутствует такое понятие, как «Врачебная ошибка».

Существующая судебная практика показывает, что абсолютное большинство противоправных деяний со стороны людей, работающих в сфере здравоохранения, приходится на:

причинение смерти по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ);

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ);

халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Именно эти составы преступления фигурируют более чем в 90 процентах уголовных дел, возбужденных в отношении медицинских работников.

Если учесть, что до суда доходит, судя по приведенным нами цифрам, меньше 10 процентов заведенных дел, то, скорее всего, у стороны, считающей себя потерпевшей, недостаточно аргументов, оправдывающих обвинение, либо следователям не удается найти убедительные доказательства, либо ситуация, вызвавшая обращение в правоохранительные органы, по той или иной причине теряет актуальность, либо стороны решили вопрос в досудебном порядке.

Шаг навстречу пациентам

Важную роль в отношениях пациентов и врачебного сообщества играет и позиция представителей власти.

Так, в рязанском правительстве знают о далекой от идеала ситуации с вызовом врачей и недовольством многих жителей региона качеством медицинского обслуживания. Причем чиновники от здравоохранения пытаются находить пути решения этих проблем.

В середине сентября региональный минздрав сообщил о старте нового проекта «Доброжелательная поликлиника» с участием городской детской поликлиники № 2, горполиклиники № 14, поликлиник Рыбновской райбольницы и поликлиники рязанской городской больницы № 11. В этих учреждениях обещают усовершенствовать работу с медицинской документацией, навести чистоту и комфорт в помещениях, повысить вежливость персонала и сократить время записи на приём. Насколько удачной окажется эта попытка сделать шаг навстречу рядовым рязанцам, станет ясно уже в ближайшие несколько недель.