Вторник, 27 июня, 2023
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На каком основании могут ограничить права родителей

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Изображение от senivpetro на Freepik

Наш мир устроен так, что далеко не всегда родители обеспечивают своим детям достойное воспитание и комфортные условия проживания. Бывает, что сложившаяся сложная ситуация исправима, мать и отец делают соответствующие выводы, и климат в семье налаживается.

Но если изменений не происходит, к решению проблемы подключаются правоохранительные и судебные органы. По действующему Семейному кодексу, родителей могут лишить прав на ребенка. Такое происходит в исключительных случаях. Например, если мать или отец хронически больны алкоголизмом или наркоманией, совершили преступления против ребенка,  нарушили его половую неприкосновенность либо отказались забирать из роддома.

Кроме этой крайней меры есть и более мягкие санкции — ограничение родительских прав на определенный срок. О том, на каком основании может быть применено подобное наказание, пойдет речь в обзоре 7info.

Кто и что грозит ребенку

Итак, ограничение родительских прав регулируется статьей 73 Семейного кодекса. Закон гласит, что это может произойти по причинам, не всегда зависящим от матери и отца. Например, из-за тяжелых  жизненных обстоятельств, которые оставили семью без средств к существованию.

Еще один веский  резон – документально подтвержденное психическое заболевание одного из родителей, которое может сказаться на условиях проживание ребенка. В кодексе не указываются конкретные недуги, но в качестве причины для ограничений называется опасность поведения родителей для детей, а значит высокий риск их совместного нахождения на одной жилплощади. Угрозой здоровью детей компетентные органы могут  признать постоянное оставление без присмотра, регулярные семейные скандалы, слишком жесткие методы воспитания и отсутствие заботы о ребенке.     

А теперь за дело!

Иск об ограничении родительских прав могут подать близкие родственники ребенка, представители школы или детского сада, либо органы по охране прав несовершеннолетних. В Рязани это специальная комиссия при  городской администрации. Аналогичные структуры работают и на территории области при районных администрациях. 

Иск должен быть подкреплен не только документами, удостоверяющими личность истца, но и  заключением психолога, характеристикой ребенка с места учебы и родителя (если он официально трудоустроен) с места работы.  

Ограничение прав родителей — это скорее предупреждение о дальнейших жестких мерах.

В суде (районном или городском) дело рассматривается с участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Судья вправе затребовать дополнительные доказательства  пренебрежения родителями своими обязанностями. Одним из итогов процесса может стать выплата алиментов на ребенка. родителем, ограниченным в правах.

Постановление суда определяет, с кем будет жить ребенок.  Как правило, это родитель, не пораженный в правах, близкий родственник либо спецучреждение для оставшихся без попечения детей.

Полгода на исправление

После решения суда об ограничение родительских прав, мать и отца, либо одного из них лишат возможности совместного проживания с ребенком, прав представлять его законные интересы и получать государственные пособия на детей. Правда суд вправе разрешить одному или обоим родителям с определенной периодичностью видеться с ребенком.

Если в течение полугода после судебного решения, один или оба родителя  изменили свое поведение, то санкцию могут снять. Если все осталось по-прежнему, истец может начать процесс по лишению родительских прав.

Отметим, что каждое дело об ограничении родительских прав имеет индивидуальные особенности, которые должен учесть суд. В большинстве случаев отмена санкций зависит от  решимости родителей обеспечить ребенку достойное будущее и настоящее.    

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