На этой неделе в Рязани заделают аварийные выбоины на шести улицах

Мэрия Рязани отчиталась о ликвидации аварийных выбоин на дорогах Рязани на прошлой неделе и озвучила планы по ремонт дорог.

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Ремонт с использованием асфальтобетонной смеси проводился на 14 участках улиц Октябрьской, Энгельса, Кальной, Зубковой, Урицкого, Ломоносова, 1-й проезд Бабушкина, Военных Автомобилистов, Нахимова, Маяковского, Циолковского, проезд Васильевский, Бугровка, Сережина Гора, Зубковой, Васильевской, Каширина, проезд Завражнова, МОГЭС. Общая площадь ремонта составила около 250 кв. м.

На этой неделе рабочие проведут ремонт на улицах Магистральной, Станкозаводской, Медицинской, Нахимова, Щорса и Энгельса.

Отметим, что сначала года удалось отремонтировать 57 аварийных участков, площадь ремонта превысила 3 тыс. кв. м.