Мэрия разберётся с перепродажей товаров на ярмарках выходного дня в Рязани

В пятницу, 6 июня, глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл приём граждан. Одной из тем, с которой обратились к мэру, стала работа ярмарки выходного дня на территории УРТ.

Заявительница сообщила, что замечен факт несанкционированной торговли. Некоторые недобросовестные продавцы перепродают товары. Между тем, условия площадки предполагают торговлю товарами собственного производства. Также от женщины поступил сигнал о несанкционированной торговле вдоль Первомайского проспекта.

Как пояснили представители профильных подразделений, сотрудниками управления административно-технической инспекции, управления экономического развития администрации города Рязани и отдела МВД России по Железнодорожному району регулярно осуществляются выезды с целью принятия мер по пресечению несанкционированной торговли.

Глава администрации поставил задачу управлению административно-технической инспекции разобраться в ситуации и усилить работу в данном направлении. Все поступившие обращения взяты в работу, даны соответствующие поручения руководителям структурных подразделений.