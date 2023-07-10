На ярмарках выходного дня в Рязани продали 5,6 тонн мяса

На еженедельных ярмарках выходного дня в прошедшую субботу, 8 июля, рязанцы продали 5,6 тонн мяса.

Как сообщает сайт областного правительства, в прошедшие выходные жители Рязани приобрели на ярмарках 5,6 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 4,4 тонны молока и молочных продуктов, 3,8 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,23 тонны живой рыбы, 0,6 тонн картофеля и 2,2 тонны овощей.

Ярмарки выходного дня организовывают министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и министерство экономического развития региона. Они проходят по субботам в каждом районе города.