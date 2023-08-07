На ярмарках выходного дня в Рязани продали 5,5 тонн мяса

На прошедших в Рязани ярмарках выходного дня продали 5,5 тонн мяса, сообщает сайт регионального правительства.

В субботу, 5 августа, свою продукцию на ярмарках представили 143 местных производителя. Рязанцы приобрели 5,5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 4,5 тонны молока и молочных продуктов, 3,4 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,15 тонн живой рыбы, 1 тонну картофеля, 3 тонны овощей, 0,3 тонны малины и смородины и 0,3 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Ярмарки выходного дня проходят каждую субботу в разных районах города.