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Понедельник, 13 декабря, 2021
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На ярмарках выходного дня рязанцы купили

7info7

Правительство Рязанской области подвело итоги работы ярмарок выходного дня 11 декабря. Участие в них приняли 173 рязанских производителя.

Торговля осуществлялась на 273 местах. Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. Рязанцы купили 8,7 т мяса и мясных изделий, 7,3 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба и хлебобулочных изделий, 2,3 т живой рыбы, 7 т картофела, 4 т овощей, 8 т яблок и груш, 0,5 т мёда.

Очередные ярмарки пройдут в областном центре 18 декабря. Торговля будет осуществляться на следующих площадках:

  • у Центрального рынка;
  • перед ЦНТИ;
  • у КДЦ «Октябрь»;
  • у ТЦ «КИТ».

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