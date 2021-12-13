На ярмарках выходного дня рязанцы купили

Правительство Рязанской области подвело итоги работы ярмарок выходного дня 11 декабря. Участие в них приняли 173 рязанских производителя.

Торговля осуществлялась на 273 местах. Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. Рязанцы купили 8,7 т мяса и мясных изделий, 7,3 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба и хлебобулочных изделий, 2,3 т живой рыбы, 7 т картофела, 4 т овощей, 8 т яблок и груш, 0,5 т мёда.

Очередные ярмарки пройдут в областном центре 18 декабря. Торговля будет осуществляться на следующих площадках:

у Центрального рынка;

перед ЦНТИ;

у КДЦ «Октябрь»;