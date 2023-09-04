Понедельник, 4 сентября, 2023
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На ярмарках выходного дня рязанцы купили 5,5 тонн мяса

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Image by bublikhaus on Freepik

На очередных ярмарках выходного дня, которые прошли в субботу, 2 сентября, рязанцы купили 5,5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий.

Также гости ярмарок приобрели 4 тонны молока и молочных продуктов, 3,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 3 тонны картофеля, 0,15 тонн живой рыбы, 2,8 тонн овощей, 1,5 тонны яблок и ягод, 0,5 тонн меда и продуктов пчеловодства.

Следующие ярмарки выходного дня пройдут 9 сентября у КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ», на улице Дзержинского (территория УРТ) и около здания ЦНТИ, сообщает пресс-служба правительства региона.

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