На инфраструктуру для дронов в РФ потратят 240 млрд рублей

Минтранс России оценил затраты на создание в России инфраструктуры для коммерческих запусков беспилотных воздушных судов (БВС) в 236 млрд рублей до 2030 года. Такие данные содержатся в паспорте формирующегося федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» («Известия» ознакомились с редакцией документа от 3 июля).

Самый дорогостоящий пункт расходов касается внедрения унифицированной инфраструктуры оператора линии управления и контроля, связи, навигации, наблюдения, автоматизации и информационного обеспечения маршрутов полетов БВС по всей России (на территории 89 субъектов РФ). На эти цели направят 168,5 млрд рублей в 2024–2030 гг.

Еще 4,9 млрд рублей выделят на внедрение инфраструктуры на 49-ти аэродромах федеральной собственности — для обеспечения самих полетов дронов. Речь идет о радиотехническом и метеорологическом оборудовании и строительстве ангаров для хранения и ремонта таких средств, а также модулях заправки или зарядки БАС, говорится в материалах Минтранса. Оснащение первых 12-ти аэродромов начнется в 2025 году, согласно документу.

Аналогичную инфраструктуру потребуется установить на 241 посадочной площадке в регионах (и находящихся в собственности региональных властей) — на это выделят еще 28,4 млрд рублей до 2030 года. Первые шесть площадок должны быть реконструированы в 2024-м году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

БАС и готово: создание инфраструктуры для полетов дронов в РФ оценили в 240 млрд