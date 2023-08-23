На хулигана, ударившего девушку за короткие шорты, завели дело

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хулиганства в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Установлено, что 23 августа 2023 года около 8 часов утра мужчина, находясь на ул. Белобородова р.п. Нахабино, грубо нарушая общественный порядок, нанес женщине, совершающей пробежку, один удар кулаком по лицу.

По требованию Красногорской городской прокуратуры территориальным отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле городской прокуратуры.

В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов.