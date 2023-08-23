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На Форуме «Юность древних городов» работает выставка работ коломенских живописцев

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23 августа в Выставочном зале Рязанского областного художественного музея имени Пожалостина состоялось торжественное открытие выставки «Коломна дышит древностью веков». Выставка будет работать в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов».

Приветственное слово в адрес гостей на открытии выставки произнесла заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Елена Васильева:

— Рязань и Коломна имеют богатую общую историю, а творческие организации связывает многолетняя крепкая дружба, — отметила она.

Васильева обратила внимание: среди полотен представлены работы целых художественных династий Коломны, таких как Галицкие, Татариновы, Зотовы и другие.

Яркая экспозиция состоит из множества картин, часто отражающих виды Старой Коломны и близлежащих населённых пунктов. Несмотря на то, что превалируют пейзажи и натюрморты, поражает разнообразие стилей и техник работ. А ещё присутствует не только живопись, но и экспонаты прикладного искусства — традиционные наряды, ткани и посуда.

Отдельно на выставке отмечена работа знаменитого коломенского художника Михаила Георгиевича Абакумова «Великий пост».

Председатель Коломенского отделения Союза художников Александр Зотов ответил не несколько вопросов:
– Ваши пейзажи со зданиями исторической части Коломны и полотна с цветами очень отличаются по настроению. Какими чувствами вы руководствовались при написании и что хотели передать?
– Изображая пейзажи такими, какие они есть, в моменте…
– А какая картина любимая?
– Моя? Ну, наверное все (смеётся). Но самые любимые — новые.
– Хорошо, и напоследок, что можете посоветовать молодым коломенским и рязанским художникам?
– Молодым? Учиться. Изучать технику, но не только её. История искусства, иные дисциплины – всё это важно.

«Для сохранившихся древних городов важно сотрудничество» – под этой эгидой выставка принимает гостей в рамках Международного форума «Юность древних городов» до 25 августа.

В тот же день в 17 часов состоится творческая встреча рязанских и коломенских художников с обучающейся молодёжью.

На Форуме «Юность древних городов» работает выставка работ коломенских живописцев
На Форуме «Юность древних городов» работает выставка работ коломенских живописцев
На Форуме «Юность древних городов» работает выставка работ коломенских живописцев
На Форуме «Юность древних городов» работает выставка работ коломенских живописцев
На Форуме «Юность древних городов» работает выставка работ коломенских живописцев

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