На Форуме «Юность древних городов» работает выставка работ коломенских живописцев



23 августа в Выставочном зале Рязанского областного художественного музея имени Пожалостина состоялось торжественное открытие выставки «Коломна дышит древностью веков». Выставка будет работать в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов».

Приветственное слово в адрес гостей на открытии выставки произнесла заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Елена Васильева:

— Рязань и Коломна имеют богатую общую историю, а творческие организации связывает многолетняя крепкая дружба, — отметила она.

Васильева обратила внимание: среди полотен представлены работы целых художественных династий Коломны, таких как Галицкие, Татариновы, Зотовы и другие.

Яркая экспозиция состоит из множества картин, часто отражающих виды Старой Коломны и близлежащих населённых пунктов. Несмотря на то, что превалируют пейзажи и натюрморты, поражает разнообразие стилей и техник работ. А ещё присутствует не только живопись, но и экспонаты прикладного искусства — традиционные наряды, ткани и посуда.

Отдельно на выставке отмечена работа знаменитого коломенского художника Михаила Георгиевича Абакумова «Великий пост».

Председатель Коломенского отделения Союза художников Александр Зотов ответил не несколько вопросов:

– Ваши пейзажи со зданиями исторической части Коломны и полотна с цветами очень отличаются по настроению. Какими чувствами вы руководствовались при написании и что хотели передать?

– Изображая пейзажи такими, какие они есть, в моменте…

– А какая картина любимая?

– Моя? Ну, наверное все (смеётся). Но самые любимые — новые.

– Хорошо, и напоследок, что можете посоветовать молодым коломенским и рязанским художникам?

– Молодым? Учиться. Изучать технику, но не только её. История искусства, иные дисциплины – всё это важно.

«Для сохранившихся древних городов важно сотрудничество» – под этой эгидой выставка принимает гостей в рамках Международного форума «Юность древних городов» до 25 августа.

В тот же день в 17 часов состоится творческая встреча рязанских и коломенских художников с обучающейся молодёжью.

Возрастное ограничение 6+