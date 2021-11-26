На фестивале в Рязани изготовят ледовые скульптуры высотой 3,5 метра

В Рязани прошло совещание по вопросам проведения новогодних праздников и оформления города.

Одним из главных событий станет фестиваль ледовых скульптур. Мероприятие такого уровня пройдёт в Рязани впервые, сейчас к нему активно готовятся.

Оргкомитет обещает, что будут изготовлены ледовые скульптуры высотой до 3,5 м.

— Мы рады, что удостоены чести видеть воочию работы известных мастеров, сам процесс изготовления, и дарить эту красоту рязанцам, – отметила начальник управления культуры Евгения Власова.

Более подробная информация о проведении фестиваля появится в ближайшие время.

В пресс-службе администрации Рязани уточнили, что все запланированные новогодние мероприятия пройдут с учётом санитарно-эпидемиологических требований.