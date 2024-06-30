Воскресенье, 30 июня, 2024

На фестивале в Касимове представят воссозданную старинную гармонь

Автор: Лариса Соловьёва

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6 июля в Касимове пройдет фестиваль III открытый фестиваль гармони «Хорошая песня» (12+). Главным событием этого музыкального праздника станет презентация касимовской гармони «Поповка», которая в свое время была утрачена, но теперь воссоздана мастерами. Это стало возможным благодаря проекту «Касимовская гармонь – голоса малой Родины», поддержанному Президентским фондом культурных инициатив.

Воссозданная гармонь «Поповка» произведена по оригинальным схемам, согласно всем традициям изготовления. Взялся за это непростое дело мастер из Рязани Алексей Калинин, который уже много лет работает на знаменитой баянной фабрике «Юпитер» и имеет большой опыт в создании уникальных музыкальных инструментов. Голосовые планки для гармони изготовил мастер-наклепщик из Рязани Евгений Бабенко, меха создавались в Туле. Кнопочки были вырезаны из перловицы, собранной на берегу Оки близ деревни Поповка. Так делали старинные мастера, создавшие касимовскую гармонь.

Увидеть уникальный музыкальный инструмент и послушать его звучание можно будет 6 июля в Касимове на фестивале «Хорошая песня».

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