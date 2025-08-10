На фестивале «Битва на Воже» вознесли молитвы о воинах, павших в историческом сражении

На фестивале «Битва на Воже» (6+) вознесли молитвы о воинах, павших в историческом сражении. об этом сообщает Рязанская епархия.

Больше двух десятилетий в последний месяц лета в рязанском селе Глебово-Городище проходит военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Он посвящен сражению 1378 года, которое ознаменовалось победой русских войск под командованием благоверного князя Димитрия Донского над войском Золотой Орды, возглавляемым мурзой Бегичем. События, развернувшиеся на Воже 6 с половиной веков назад, показали возросшую мощь нашего воинства, значение сплоченности и единства людей и стали символом силы духа и патриотизма русского народа. Начало фестивалю было положено, по традиции, молитвенно – была совершена лития о воинах, положивших жизнь на поле брани. Заупокойное богослужение около памятной стелы, посвященной Вожской битве, возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении клириков Рыбновских благочиний.

Ежегодно площадка на Воже привлекает внимание рязанцев, жителей соседних и отдаленных регионов, даже несмотря на погоду – в этот раз фестиваль сопровождался проливным дождем. Такое внимание к проекту неслучайно. И дело не только в зрелищности, но и в том, чтобы отдать дань уважения и благодарности мужественным предкам, которые показали, что Русь, укрепляемая верой в Бога, не поддается нападкам и угрозам врагов. Объединение народа в наши дни и сохранение исторической памяти – одна из основных задач, которые возложены на проведение фестиваля. Важность битвы на Воже была подтверждена дальнейшим ходом истории – она стала репетицией Куликовского сражения. Об этом и о традиции проведения фестиваля рассказал, обращаясь к гостям фестиваля, губернатор Рязанской области Павел Малков.

Программа продолжалась до вечера. Все успеть было не просто, ведь гостей одновременно ждали сразу несколько площадок, где проходили народные игры, старинные танцы, действовала ярмарка, работал интерактивный музей сказок, выставка реплик исторического ратного доспеха и оружия. А для любителей активного участия были организованы мастер-классы и развлекательные площадки, от вязания крючком до стрельбы из лука. Концертные выступления, демонстрация ремесел и сказания о героях прошлого дополняли атмосферу праздника. А самая зрелищная часть фестиваля – историческая реконструкция и состязания в ловкости в низине у Вожи.

Вожская битва остается в памяти потомков ярким примером силы русского духа и оружия. А фестиваль, где воссоздаются картины прошлого и возносятся молитвы о тех, кто положил жизнь на поле брани, дает возможность почувствовать реальность страшных событий, в которых участвовали наши далёкие предки, защищавшие свою землю и народ. А еще – воспринять поучительные уроки истории и не отступать от тех ценностей и идеалов, которыми руководствовались русские люди на протяжении многих веков.

Возрастное ограничение 6+.