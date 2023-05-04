На федеральных трассах Рязанской области стартовали дорожные работы

Ремонты общей протяженностью почти 66 км в 2023 году пройдут на трассах Р-132 «Золотое кольцо», Р-22 «Каспий» и М-5 «Урал».

По заказу ФКУ Упрдор Москва-Волгоград на участке «Золотого кольца» протяженностью почти 24 км (с 554 по 578 км) заменят верхние слои дорожной одежды, частично обновят барьерное ограждение и нанесут разметку из устойчивого к стиранию термопластика. Кроме того, в ходе работ на двух мостовых сооружениях также заменят дорожное покрытие и деформационные швы, что позволит обеспечить комфортный проезд по всему отрезку. В этом году работы пройдут на первом этапе протяженностью около 12 км, а в следующем – на оставшемся участке. Движение будет организовано в реверсивном режиме непосредственно в местах ведения работ.

— Мы продолжаем приводить к нормативному состоянию опорную сеть региона, в которую входят все федеральные трассы. Обеспечение безопасности и комфорта для всех участников движения остается одной из приоритетных задач для дорожников, что еще раз подтвердили руководители отрасли на прошедшей недавно в Казани научно-практической конференции. А нынешний ремонт является продолжением работ по приведению к нормативу трассы Р-132, которая является частью популярного туристического и экономического маршрута. В прошлом году мы завершили работы по капитальному ремонту отрезка с 578 по 584 км, а начатый в этом году ремонт позволит продолжить работу на участке «Золотого кольца» от Михайлова в направлении Рязани, — пояснил заместитель начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Сергей Сенибабнов.

Дорожные работы пройдут и на федеральной трассе Р-22 «Каспий» на двух участках общей протяженностью порядка 35 км: со 184 по 198 км (от границы с Московской областью) и с 301 по 322 км в Ряжском районе. Специалисты снимут изношенный верхний слой дорожной одежды и устроят новый с применением технологии «Сларри Сил», которая позволяет восстановить эксплуатационные характеристики дороги, продлить срок службы асфальтобетонного покрытия и улучшить качество сцепления колес с проезжей частью.

По заказу ФКУ «Поволжуправтодор» восстановят верхний слой покрытия с применением битумоминеральной открытой смеси на участке трассы М-5 «Урал» по обратному направлению в Рязанском районе. В прошлом году дорожники выполнили первый этап на участке с 216 по 221 километр, второй этап продолжится в 2023-м на участке с 210 по 216 километр.

Также будет отремонтирован левый путепровод через железную дорогу на 232-м километре федеральной дороги в Спасском районе. Работы на искусственном сооружении уже начались. До конца года мостовикам предстоит выполнить комплекс работ по восстановлению мостового полотна, произвести отделку и окраску опор, заменить барьерное и перильное ограждения, отремонтировать сопряжение моста с насыпью дороги. На время ремонта движение будет осуществляться по правому путепроводу. Скорость на объекте ограничена до 40 км/ч.