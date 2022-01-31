На федеральном телеканале рассказали о рыбатлоне в Рязани

В программе «Сегодня» на телеканале НТВ показали сюжет о Рыбатлоне в Рязани.

Всероссийский чемпионат по зимнему рыбатлону состоялся 29 января. Федеральные журналисты показали, как участники готовятся к соревнованиям и что делают, чтобы поймать рыбу быстрее своих соперников и обогнать их на лыжне.

Участие в традиционном всероссийском чемпионате приняли 50 команд из Рязани, Москвы, Орла, Коломны, Касимова и других городов.

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По итогам соревнований результаты следующие:

В финишной разборке лыжников рязанец Евгений Зеленев опередил всего на секунду Сергея Титкина из Старожилово. Результат – 13 минут 46 секунд. Ну а рыбаком у команды-чемпиона был многолетний лидер летнего рыбатлона Олег Тинин. Серебряным рыбаком стал Сергей Болдырев из Старожилово, впервые участвующий в этом виде спорта. Бронзу взяла рязанская команда Юрий Горин/Александр Алексеев.

Среди девушек лучшими в составе своих команд стали Анастасия Гавердовская, Оксана Громова и Ирина Львова. Призы в этот день получили очень многие участники соревнований – 20 первых финишировавших команд! Кроме того были вручены призы самому младшему участнику – 9-летнему москвичу Ярославу Коротееву и самому старшему – 86-летнему лыжнику-ветерану Николаю Кизилову.