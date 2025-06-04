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Общество

На фасаде школы №69 установили мемориальную доску первому директору Светлане Старожиловой

Анастасия Мериакри

В Рязани 4 июня состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски первому директору школы №69, Заслуженному учителю России Светлане Старожиловой.

В памятном митинге приняли участие представители администрации Рязани, бывшие коллеги, выпускники, родные и друзья Светланы Старожиловой.

На мероприятии собравшиеся вспомнили, как открывалась школа №69, с какими трудностями сталкивались. Гости смогли пройти по коридорам, в которых когда-то шли первый раз много лет назад. Также были организованы выставки работ учеников, презентации различных проектов и мастер-классы.

Светлана Старожилова была первым директором школы №69 – с 1989 по 2009 годы, председателем рязанского профсоюза образования, кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Рязанью». Она удостоилась звания «Заслуженный учитель России». Под руководством Светланы Яковлевны школа № 69 неоднократно становилась лауреатом конкурсов «Школа года» и «Трудовая слава России». В 2004 году учреждение получило статус «Центра развития образования».

На фасаде школы №69 установили мемориальную доску первому директору Светлане Старожиловой Светлана Старожилова была первым директором школы №69 – с 1989 по 2009 годы, председателем рязанского профсоюза образования, кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Рязанью».
На фасаде школы №69 установили мемориальную доску первому директору Светлане Старожиловой Светлана Старожилова была первым директором школы №69 – с 1989 по 2009 годы, председателем рязанского профсоюза образования, кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Рязанью».
На фасаде школы №69 установили мемориальную доску первому директору Светлане Старожиловой Светлана Старожилова была первым директором школы №69 – с 1989 по 2009 годы, председателем рязанского профсоюза образования, кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Рязанью».
На фасаде школы №69 установили мемориальную доску первому директору Светлане Старожиловой Светлана Старожилова была первым директором школы №69 – с 1989 по 2009 годы, председателем рязанского профсоюза образования, кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Рязанью».
На фасаде школы №69 установили мемориальную доску первому директору Светлане Старожиловой Светлана Старожилова была первым директором школы №69 – с 1989 по 2009 годы, председателем рязанского профсоюза образования, кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Рязанью».
На фасаде школы №69 установили мемориальную доску первому директору Светлане Старожиловой Светлана Старожилова была первым директором школы №69 – с 1989 по 2009 годы, председателем рязанского профсоюза образования, кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Рязанью».
На фасаде школы №69 установили мемориальную доску первому директору Светлане Старожиловой Светлана Старожилова была первым директором школы №69 – с 1989 по 2009 годы, председателем рязанского профсоюза образования, кавалер почётного знака «За заслуги перед городом Рязанью».

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