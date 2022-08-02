На двух центральных улицах Рязани проведут дорожный ремонт.

Речь идёт об отрезке Первомайского проспекта от моста у «Барса» до перекрёстка с улицей Дзержинского и участке улицы Циолковского от Театральной площади до улицы Горького. Сейчас рабочая группа обсуждает, в какое время будут проводить работы.

На обоих участках планируется поднять колодцы, фрезеровать проезжую часть, устроить выравнивающий и верхний слои асфальта. Контракты заключены на 2 года. В этом сезоне выполнят выравнивающий слой покрытия. Об этом написала Елена Сорокина в своём Telegram канале.

По словам рязанского градоначальника, самые шумные работы займут до 2,5 недель с учётом погоды. Администрация заранее принесла горожанам извинения за последствия в виде пробок в дневное время и дискомфорт в ночное время и подчеркнула, что неудобства жителей стремятся свести к минимуму.

Итоги обсуждения режима ремонтных работ подведут в четверг. По словам Елены Сорокиной, результат должен порадовать всех рязанцев.