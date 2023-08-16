Среда, 16 августа, 2023
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На дорожную разметку в Рязани потратят 25 миллионов рублей

7info
Фото: администрация Рязани

В Рязани наносят дорожную разметку. Основные работы выполняются на подходах к школам, центральных улицах города. Общая стоимость — 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам заместителя мэра города Михаила Ромодина, для разметки используют износостойкие материалы, содержащие пластик. Ночью на городских улицах наносят разметку 4 бригады.

Первоочередная задача — обеспечение безопасности у образовательных учреждений. Разметку наносят на пешеходные переходы у школ, детских садов, красят лежачих полицейских.

У образовательных учреждений разметку нанесут до 31 августа, на улицах Рязани работы продлятся до конца сентября.

Также разметку нанесут на дорогах, где проводится капитальный ремонт.

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