На дорожную разметку в Рязани потратят 25 миллионов рублей

В Рязани наносят дорожную разметку. Основные работы выполняются на подходах к школам, центральных улицах города. Общая стоимость — 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам заместителя мэра города Михаила Ромодина, для разметки используют износостойкие материалы, содержащие пластик. Ночью на городских улицах наносят разметку 4 бригады.

Первоочередная задача — обеспечение безопасности у образовательных учреждений. Разметку наносят на пешеходные переходы у школ, детских садов, красят лежачих полицейских.

У образовательных учреждений разметку нанесут до 31 августа, на улицах Рязани работы продлятся до конца сентября.

Также разметку нанесут на дорогах, где проводится капитальный ремонт.