На дороге в Рязани обнаружили «убийцу колёс»

В рязанском микрорайоне Приокский обнаружили яму-«убийцу колёс». О ней в группе 62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN рассказывает пострадавший автолюбитель.

В посте говорится, что яма находится между домами 2 и 4 по улице Октябрьской на повороте по двор. Рядом с углублениями в асфальте нет предупреждающих знаков. В 17 часов ещё плохое освещение, поэтому на них очень удобно нарваться:

— Данное дорожное недоразумение обошлось мне в два зимних колеса.

Во время поворота скорость была никакая не большая. Последствия на фото. Будьте осторожны и внимательны!

Автор поста отмечает: кому принадлежит этот участок дороги, установить не удалось. Судиться пострадавшая сторона не планирует, так как «нет времени и желания». Рязанцы выразили надежду, что после этого инцидента там появятся «хотя бы ограждения и знаки».