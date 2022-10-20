На дорогах России в начале следующего года появятся Tank’и

На дорогах России в начале 2023 года появятся авто нового бренда – Tank. Китайская компания Great Wall Motor представит линейку из пяти моделей внедорожников. Об этом пишет РБК.

Первыми в нашу страну привезут автомобили Tank 300 и Tank 500, их представят уже в ноябре.

Машины построены на базе интеллектуальной модульной платформы собственной разработки GWM. Впервые её представили в 2020 году. Дорожный просвет внедорожников составит не меньше 220 мм.

Авто будут оснащать 8-ми или 9-ступенчатыми коробками-автомат. Модели смогут форсировать броды глубиной до 900 мм. Размеры Tank будут внушительными: длина – от 4,6 м до 5,2 м.

Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где представят Tank.

Tank 500

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