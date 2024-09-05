На дорогах Рязанской области в рамках нацпроекта установлено более 40 км линий освещения

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области были построены более 40 километров линий электрического освещения. Работы охватили 19 населенных пунктов, сообщает сайт правительства региона.
Новые линии искусственного освещения установлены в следующих населенных пунктах:
- Борисовка, Федцовка, Чернышовка, Бурминка, Калинино и Михалково Александро-Невского района;
- Новомичуринск, Орловское и Бакланов Пронского района;
- Перекал и Городище Рыбновского района;
- Яблонево, Ерлино, Ковалино и Марьино Кораблинского района;
- Морозовы Борки Сапожковского района;
- Ухолово, Александровка и Кензино Ухоловского муниципального образования.
На всех объектах установлены современные светодиодные светильники с улучшенными характеристиками. Системы работают в автоматическом режиме, что позволяет эффективно экономить электроэнергию и снижать затраты на эксплуатацию.