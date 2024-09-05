На дорогах Рязанской области в рамках нацпроекта установлено более 40 км линий освещения

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области были построены более 40 километров линий электрического освещения. Работы охватили 19 населенных пунктов, сообщает сайт правительства региона.

Новые линии искусственного освещения установлены в следующих населенных пунктах:

Борисовка, Федцовка, Чернышовка, Бурминка, Калинино и Михалково Александро-Невского района;

Новомичуринск, Орловское и Бакланов Пронского района;

Перекал и Городище Рыбновского района;

Яблонево, Ерлино, Ковалино и Марьино Кораблинского района;

Морозовы Борки Сапожковского района;

Ухолово, Александровка и Кензино Ухоловского муниципального образования.

На всех объектах установлены современные светодиодные светильники с улучшенными характеристиками. Системы работают в автоматическом режиме, что позволяет эффективно экономить электроэнергию и снижать затраты на эксплуатацию.