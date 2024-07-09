Вторник, 9 июля, 2024

На дорогах Рязанской области установили два метеопоста

Автор: Кристина Аманн

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В Рязанской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Об этом сообщает Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Новые метеопосты установили на перекрестке, ведущем от трассы Рязань — Пронск — Скопин к городу Новомичуринск, а также на автодороге Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово в селе Льгово Рязанского района.

Сообщается, что информация о погодных условиях будет поступать в дорожную диспетчерскую службу в режиме реального времени. Это необходимо для наиболее эффективного выполнения комплекса работ по зимнему содержанию автодорог.

В прошлом году в рамках внедрения ИТС в Рязанской области на дорогах регионального и межмуниципального значения установили 9 метеопостов, 10 детекторов транспорта, 3 светофорных объекта в Сараевском, Рыбновском, Касимовском районах, а также модернизирован светофор в Кораблинском районе.

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