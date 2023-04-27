На дорогах Рязанской области 27 апреля проходит рейд Госавтоинспекции

В четверг, 27 апреля, в Рязанской области сотрудники ГИБДД проводят рейд по тонировке. Дорожные инспекторы в районах региона обратят пристальное внимание на светопропускаемость стёкол транспортных средств.
Тонированные стёкла значительно ухудшают видимость, особенно в пасмурную погоду или тёмное время суток. Это может стать одной из сопутствующих причин ДТП. Такие меры предпринимаются ради безопасности всех участников дорожного движения, – подчеркнули в Госавтоинспекции Рязанской области.
Нарушителей привлекут к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает штраф в 500 рублей.
В ГИБДД Рязанской области призывают всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.
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