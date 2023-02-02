Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

На дорогах Рязани работают скрытые патрули

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Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

На дорогах Рязани работают скрытые патрули, которые вычисляют в потоке машин нарушителей и сообщают о них экипажам ДПС.

Каждый день в областном центре курсируют с виду обычные автомобили, в которых находятся сотрудники ГИБДД. Они выявляют нарушителей ПДД — машины с нарушением тонировки, со скрытыми госномерами, и водителей, допускающих другие нарушения.

Скрытый экипаж передаёт сведения ближайшему патрулю, и тот останавливает подозреваемого в правонарушении и оформляет административный материал.

В Госавтоинспекции Рязанской области отметили, что это не разовая профилактическая акция, а стандартная круглосуточная работа сотрудников отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД регионального УМВД.

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