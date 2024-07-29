На Дне города в Рязани выступят Алексей Белов и Ольга Кормухина

Стало известно, что на Дне города, который Рязань отпразднует 30 августа, выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов («Парк Горького») при участии Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова. Об этом появилась информация в группе компании «РИЗУР» во «ВКонтакте».

Праздничный вечер откроет рязанская рок-группа VAVI и юный рок-барабанщик из Ростова-на-Дону Леонард Ясько.

Концерт состоится 30 августа на Лыбедском бульваре, на площадке перед цирком.

Начало в 20:00. Вход свободный. Отмечается, что мероприятие пройдёт с соблюдением всех мер безопасности. Концерт состоится в любую погоду.

Возрастное ограничение 12+