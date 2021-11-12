На Дальнем Востоке арестовали 36-летнего байкера за регулярные изнасилования малолетней дочери

В Хабаровском крае полиция заключила под стражу 36-летнего мужчину, который подозревается в многократных преступлениях против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Правоохранители установили, что девочка проживала вместе с отцом ввиду развода родителей. Выяснилось, что мужчина насиловал дочь как на территории Хабаровского края, так и в Еврейской автономной области, куда они ездили на слёты байкеров.

В полиции возбудили уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.132, п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (преступления против половой неприкосновенности и половой свободы).

Как пишут местные СМИ, в интернете появилась петиция в защиту подозреваемого в педофилии байкера. Местные жители считают, что дочь намеренно обвиняет отца в надругательствах из-за обиды на то, что тот «ушел из неблагополучной семьи».