На четырех улицах Рязани 28 июля отключат холодную воду

Администрация города информирует, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 28 июля будет отключена подача холодной воды на четырех улицах.

28 июля с 9:00 до 15:30 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Сенная, д. 1 (Академия права и управления ФСИН России), д. 8, д. 10, д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, д. 10 корп. 3, д. 12, д. 12 корп. 1, д. 12 корп. 2, д. 12 корп. 3, д. 14, д. 18, ул. Семинарская, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 17 корп. 1, д. 17 корп. 3, ул. Соборная, д. 50 корп. 1, д. 50 корп. 1, ул. Кольцова, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 14, д. 14а, д. 16.