Четверг, 27 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

На четырех улицах Рязани 28 июля отключат холодную воду

7info 2
Фото: Pxhere

Администрация города информирует, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 28 июля будет отключена подача холодной воды на четырех улицах.

28 июля с 9:00 до 15:30 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Сенная, д. 1 (Академия права и управления ФСИН России), д. 8, д. 10, д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, д. 10 корп. 3, д. 12, д. 12 корп. 1, д. 12 корп. 2, д. 12 корп. 3, д. 14, д. 18, ул. Семинарская, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 17 корп. 1, д. 17 корп. 3, ул. Соборная, д. 50 корп. 1, д. 50 корп. 1, ул. Кольцова, д. 10, д. 10а, д. 12, д. 14, д. 14а, д. 16.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани прошло заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 

27 июля состоялось заседание общественного штаба по наблюдению за выборами в Рязанской области, на котором обсуждались вопросы организации и проведения избирательных кампаний на территории региона.

Голый мужчина ворвался в детский сад в Астрахани

На территорию детского сада возле ТЦ «Восточный» в Астрахани проник абсолютно голый мужчина. Ролик с его участием появился в распоряжении телеграм-канала SHOT. По словам очевидцев, злоумышленник сломал забор и попал в учреждение через дырку. «В тот момент там были дети», – говорится в публикации. Сотрудники полиции вскоре задержали мужчину. Его...

Житель Новочебоксарска снял обзор о благоустройстве города

Пожилой житель Новочебоксарска Геннадий Степанов снял обзор о благоустройстве города, пишет «Про Город». Он обратил внимание на покосившиеся лавочки на Аллее Победы, а также выцветший плакат ко Дню Победы, висевший на ДК «Химик». Кроме того, 77-летний мужчина раскритиковал бетонную стену, рухнувшую возле дома на проезде Энергетиков, 8. Горожанину также не...

Белгородцев шокировали цены в новом парке аттракционов

Жители Белгорода раскритиковали цены в новом парке аттракционов «Калейдоскоп», пишет портал «Бел.Ру». В парке пять детских аттракционов по 175 рублей, четыре семейных — по 235 рублей, а также три экстремальных — по 395 и 495 рублей. Некоторые белгородцы отметили, что посещение аттракционов в «Ривьера» в Сочи обойдется дешевле. «Почему нет...

В Рязанском районе отремонтируют дорогу, по которой пролегает школьный маршрут

В 2023 году в Рязанском районе отремонтирую дорогу, ведущую от трассы Рязань – Михайлов до села Бахмачеево.

В РГУ прокомментировали информацию о закрытии научной лаборатории

Научно-исследовательская лаборатория по изучению и охране биоразнообразия РГУ имени Есенина в Рязани формально закрывается, сообщил 7info директор института естественных наук Сергей Жеглов.

В музее-усадьбе Павлова проходит ремонт

В мемориальном комплексе «Музей-усадьба И.П. Павлова» идет ремонт. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Павел Малков: «Качественная работа налоговой службы способствует развитию региона»

Губернатор Павел Малков принял участие в заседании коллегии управления федеральной налоговой службы Рязанской области, которое состоялось 27 июля.

На площади Победы в Рязани снова произошел обрыв троллейбусной сети

Пост об обрыве контактной сети появился вечером 27 июля в группе «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте.

Рязанская область получит дополнительные 100 миллионов рублей на ремонт Северной окружной

Комиссия федерального собрания РФ выделила Рязанскому региону 100 миллионов рублей на ремонт дорог.

Зампред Юлия Швакова поздравила с профессиональным праздником сотрудников МФЦ

В Рязанской области прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работника МФЦ.

На улице Есенина в Рязани произошло массовое ДТП

В четверг, 27 июля, около 17:00 на пересечении улиц Есенина и Фирсова в Рязани произошло массовое ДТП.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации