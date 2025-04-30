На Черезовских прудах в Рязани прошёл праздник в рамках проекта «Навстречу Победе!»

В Рязани в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят торжественные мероприятия «Навстречу Победе!». Очередной праздник состоялся 29 апреля в общественном пространстве «Черезовские пруды».

Мероприятие началось с торжественного внесения Георгиевской ленты — символа памяти и уважения к подвигу советского народа. С праздником жителей микрорайона Дашково-Песочня поздравила депутат Рязанской городской Думы Татьяна Чинкова.

«Спасибо вам, жители Дашково-Песочни, что участвуете в разных мероприятиях нашего микрорайона. Всем нам небезразлично, как он развивается. Наше подрастающее поколение должно видеть, как преображается наша жизнь, как становится чище и красивее. С Днём Победы, дорогие жители! Мира вашим домам! Давайте вместе бережно относиться к тому, что мы имеем», — сказала Татьяна Анатольевна.

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Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые активно участвовали в благоустройстве территории.

Несмотря на пасмурную погоду, праздничный концерт собрал множество зрителей. В программе прозвучали песни военных лет, стихи о войне и Победе. Гости с теплотой встречали артистов, подпевали, поддерживали аплодисментами.