На Черезовских прудах Рязани установят арт-объект, посвященный уткам

В рамках второго этапа благоустройства Черезовских прудов планируется установить арт-объект, посвященный уткам, сообщает мэрия Рязани.

Инициативу предложили краевед Арсен Бабурин и скульптуры Василий и Полина Горбуновы. Черновой макет композиции рязанцам показали во время общественных обсуждений.

Жителям Дашково-Песочни идея понравилась, утки – символ прудов – будут местом притяжение в сквере.

Второй этап благоустройства Черезовских прудов начнется весной 2024 года. На территории обустроят дорожки, установят освещение и видеонаблюдение, лавочки, урны, спортивную и детскую площадки.