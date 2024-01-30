Вторник, 30 января, 2024
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На Черезовских прудах Рязани установят арт-объект, посвященный уткам

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Фото: сайт администрации
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В рамках второго этапа благоустройства Черезовских прудов планируется установить арт-объект, посвященный уткам, сообщает мэрия Рязани.

Инициативу предложили краевед Арсен Бабурин и скульптуры Василий и Полина Горбуновы. Черновой макет композиции рязанцам показали во время общественных обсуждений.

Жителям Дашково-Песочни идея понравилась, утки – символ прудов – будут местом притяжение в сквере.

Второй этап благоустройства Черезовских прудов начнется весной 2024 года. На территории обустроят дорожки, установят освещение и видеонаблюдение, лавочки, урны, спортивную и детскую площадки.

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