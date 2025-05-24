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Общество

На чаеразвесочной фабрике в Рязани прошли пожарные учения

Алексей Самохин

23 мая пожарные подразделения Главного управления МЧС России по Рязанской области провели пожарно-тактические учения на территории Рязанской чаеразвесочной фабрики.

По легенде, на втором этаже складского помещения произошло возгорание электрооборудования. Причиной условного ЧП стало короткое замыкание. Огонь распространился на хранящееся рядом горючее сырьё и материалы.

На место прибыли пожарные расчёты. В ликвидации условного возгорания участвовали две единицы техники и 15 человек личного состава. В ходе отработки действий по спасению и эвакуации из зоны задымления был обнаружен и успешно эвакуирован условный пострадавший.

Основная цель мероприятия — отработка алгоритма действий личного состава при ликвидации пожаров на объектах с хранением горючих материалов.

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