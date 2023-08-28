На борту самолета Пригожина нашли подозрительного уборщика с пылесосом

Издание МК сообщило, что весной на борту самолета Hawker 800, принадлежавшего Евгению Пригожину, обнаружили подозрительного человека.

Выяснилось, что тогда техника не предупредили, что специалист будет проводить уборку на воздушном судне.

«Он увидел в салоне постороннего человека с пылесосом и передал в службу безопасности, что «на борту кто-то шарится», – говорится в публикации.

После проверки стало известно, что уборщик – штатный сотрудник, и его визит был согласован. Утверждается, что никто не мог попасть на борт самолета без паспорта.

В минувшую среду в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer. На его борту находились десять человек, все они погибли. Накануне СК подтвердил смерть Евгений Пригожина.