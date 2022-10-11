На большой полуфинал КВН в Рязани можно будет попасть по пригласительным

14 октября в Рязанском дворце молодёжи состоится долгожданное событие – полуфинал Официальной Рязанской лиги КВН. Надеемся, вы помните большой музыкальный фестиваль «Поющий косопуз», который прошёл в августе на площадке ЦПКиО? Событие подарило рязанцам много положительных эмоций и радости, зарядило позитивом и хорошим настроением.

Под впечатлением от грандиозного фестиваля Официальная Рязанская лига МС КВН и АНО «Центр развития КВН» решили сделать ещё один подарок рязанцам – провести яркий и незабываемый полуфинал КВН. Организаторы обещают нам много шуток и сумасшедшую энергетику, которая в два счёта поможет справиться с осенней хандрой!

Приглашаем всех желающих провести пятничный вечер в компании рекордного количества команд из Рязани и других городов. Полуфинал КВН состоится при поддержке Государственного университета управления и грантового проекта Росмолодёжи.

Главный подарок для рязанских зрителей: попасть на фестиваль КВН можно абсолютно бесплатно по пригласительным. Наличие пригласительных уточняйте в университетских студклубах и профкомах.

Место проведения фестиваля: Рязанский дворец молодёжи (РДМ);

Дата и время проведения фестиваля: 14 октября 19.00.

Возрастное ограничение 12+.

До встречи на КВН!

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