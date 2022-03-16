-5.4 C
Рязань
Среда, 16 марта, 2022

На блогера Веронику Белоцерковскую завели уголовное дело за фейки про российскую армию

spot_img
На главнуюНовости мира

На блогера Веронику Белоцерковскую завели уголовное дело за фейки про российскую армию

Александр Ильин
Фото: соцсети / instagram.com/belonika

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ СК РФ 16 марта. 

- Реклама -

В марте 2022 года, по информации следователей, Белоцерковская на своей странице в «Инстаграме» опубликовала ряд записей, где под видом достоверных сообщений содержались «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей». 

Сейчас решается вопрос об объявлении блогера в международный розыск, поскольку девушка находится за пределами России. 

Уголовная статья за фейки про ВС РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Воронеже 21-летний юноша выжил после падения из 17-этажного дома
Комментарии для сайта Cackle
spot_img