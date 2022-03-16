На блогера Веронику Белоцерковскую завели уголовное дело за фейки про российскую армию

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ СК РФ 16 марта.

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В марте 2022 года, по информации следователей, Белоцерковская на своей странице в «Инстаграме» опубликовала ряд записей, где под видом достоверных сообщений содержались «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».

Сейчас решается вопрос об объявлении блогера в международный розыск, поскольку девушка находится за пределами России.

Уголовная статья за фейки про ВС РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.