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Вторник, 24 мая, 2022

На благоустройство рязанского Торгового городка выделили 210 млн рублей

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Александр Ильин
Александр Ильин

На благоустройство рязанского Торгового городка выделили 210 млн рублей

На благоустройство территории Торгового городка в Рязани выделили почти 210 млн рублей. Тендер размещён на портале госзакупок 23 мая.

Начальная (максимальная) цена контракта — 210 749 440 рублей. Деньги выделяют из бюджета города. Заказчиком работ выступает Управление благоустройства администрации Рязани.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо установить фонтан, бетонные скамейки, урны, вазоны, освещение, выложить тротуарную плитку, заняться газонами.

Срок окончания работ по благоустройству — 30 мая 2023 года.

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