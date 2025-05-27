На благоустройство Гвардейского сквера в 2025 году потратят 11,2 млн

Благоустройство Гвардейского сквера продолжится в 2025 году в Рязани. Об этом сообщил глава администрации города Рязани Виталий Артёмов на еженедельном заседании Правительства, отвечая на вопрос из социальных сетей, который озвучил Губернатор Рязанской области Павел Малков.
Также из социальных сетей поступил вопрос по поводу ремонта тротуара на ул. Чкалова. Как отметил глава администрации, специалисты выйдут на место, проведут обследование участка, оценят стоимость работ, после чего будет решаться вопрос включения объекта в программы и выделения соответствующего финансирования на ремонт.
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