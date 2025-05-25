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Экономика и бизнес

На благоустройство дворовых и придомовых территорий в Рязани потратили более 138 млн в 2024 году

Анастасия Мериакри

В 2024 году в Рязани было выполнено комплексное благоустройство 9 дворовых территорий на общую сумму 41 млн 806,1 тыс. руб.: ул. Вокзальная, д. 97, д. 99, д. 101; пл. Димитрова, д. 3 к.1, д. 3 к.2; ул. Чкалова, д. 8; ул. Первомайский пр-т, д. 57, д. 57 к.1, д. 59.

Кроме того, были проведены работы по благоустройству 41 придомовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ на общую сумму 97 млн 138,0 тыс. руб.

В 2024 году на территории многоквартирных домов было оборудовано 40 детских игровых и спортивных площадок. На эти цели было выделено 40 000 тыс. рублей.

За счет средств предоставленных субсидий проведен капитальный ремонт шести участков магистральных тепловых сетей. Работы были выполнены на улицах Горького, Шереметьевской, Белинского, Ленинского Комсомола и Маяковского. Протяжённость отремонтированных участков составила 5,82 км. Также был отремонтирован участок канализационного коллектора на улицах Садовая и Николодворянская.

За счет средств ремонтной программы МУП «РМПТС» в размере 187,7 млн. руб. к отопительному периоду подготовлено 129 ЦТП и 59 котельных предприятия, выполнен ремонт 21,6 км тепловых сетей, восстановлено 25,6 тыс. м2 тепловой изоляции.

В течение всего 2024 года осуществлялся постоянный контроль за эксплуатацией объектов энерго- и водоснабжения, за выполнением работ в рамках месячника по благоустройству города (работы в охранных зонах ЦТП, котельных, ВНС и КНС), за производством аварийных работ на сетях.

В рамках проекта «Строительство, реконструкция (модернизация) системы водоотведения города Рязани» продолжаются работы по реконструкции двух канализационно-насосных станций КНС-4 и КНС-10. На эти цели МП «Водоканал города Рязани» в 2024 году были предоставлены субсидии из областного бюджета и бюджета города Рязани в размере 40 млн 877,17 тыс. рублей и 2 млн 151,43 тыс. рублей соответственно.

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