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На берегу Оки в Касимове обустраивают волейбольную площадку

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В Касимове, на берегу реки Оки делают волейбольную площадку. Подробности сообщил ВКонтакте мэр города Иван Бахилов.

По словам Бахилова, делать спортплощадку помогают неравнодушные граждане, предприниматели, волонтёры.

— Пример такого взаимодействия организация волейбольной площадки на берегу реки Оки. Благодаря предпринимателям и волонтёрам мы очистили склон реки от поросли деревьев и нам открылся вид на нашу красивую реку Оку, — написал глава администрации Касимова.
— Сейчас мы занимаемся обустройством волейбольной площадки, и снова нам помогают предприниматели, волонтеры и сегодня присоединился прибывший на прошлой неделе в Касимовский межрайонный центр студенческий трудовой отряд «Рассвет», сформированный из студентов Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

Площадка получит название «Здоровье».

На берегу Оки в Касимове обустраивают волейбольную площадку
На берегу Оки в Касимове обустраивают волейбольную площадку
На берегу Оки в Касимове обустраивают волейбольную площадку

Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте.

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