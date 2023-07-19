На берегу Оки в Касимове обустраивают волейбольную площадку

Большинство россиян отмечают повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары за последний год при сохранении относительно неизменным или даже улучшении их качества и ассортимента. Почти две трети поддерживают решение правительства продлить действие параллельного импорта. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
Клиенты ВТБ установили мобильное приложение ВТБ Онлайн для Android-устройств более 1 млн раз в отечественном магазине NashStore с момента его запуска в 2022 году. Таким образом, ВТБ побил новый рекорд по скачиваниям в NashStore.