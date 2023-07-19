На берегу Оки в Касимове обустраивают волейбольную площадку

— Пример такого взаимодействия организация волейбольной площадки на берегу реки Оки. Благодаря предпринимателям и волонтёрам мы очистили склон реки от поросли деревьев и нам открылся вид на нашу красивую реку Оку, — написал глава администрации Касимова.

— Сейчас мы занимаемся обустройством волейбольной площадки, и снова нам помогают предприниматели, волонтеры и сегодня присоединился прибывший на прошлой неделе в Касимовский межрайонный центр студенческий трудовой отряд «Рассвет», сформированный из студентов Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.