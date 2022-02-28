На базе «Серебряные пруды» под Рязанью прошли соревнования по ориентированию

В минувшее воскресенье в районе деревни Сажнево Рязанского района на туристической базе «Серебряные пруды» прошли ставшие уже традиционными лично-командные состязания по спортивному ориентированию на лыжах среди школьников. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы.

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Состязания посвящены памяти генерала-лейтенанта воздушно-десантных войск Ивана Лисова, сподвижника легендарного Василия Маргелова. В них приняли участие спортсмены со всей области.

В командном зачете первое место и кубок победителей у команды МБОУ «Школы № 9» города Рязани, тренер Евгения Гришнова, на втором — сборная команда ЦДЮТК, бронзовые медали и кубок за третье место у команды Клепиковского района.

Заслуженные командные кубки вручали победителям и призерам воспитанники генерала-лейтенанта Лисова выпускники Высшей комсомольской Школы, поддерживающие старты с самого начала их проведения на рязанской земле.

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Благодарности от комитета обороны государственной думы Российской федерации за вклад в патриотическое воспитание были вручены на церемонии награждения специалистам областного центра детско-юношеского туризма и краеведения.