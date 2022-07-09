На АЗС в Ульяновской области произошёл взрыв

В результате взрыва на АЗС в Ульяновской области пострадали пять человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора Алексея Русских.

ЧП случилось в райцентре Кузоватово в 15.05 по московскому времени. По данным МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, потушили его в 15.50. Спасатели заявили РИА Новости, что информацией о взрыве не располагают, но на видео его хорошо видно.

Из пяти пострадавших госпитализировано трое, двое отказались. Два человека в тяжёлом состоянии, еще один — в средней степени тяжести.

Инцидент произошёл при перекачке топлива, в результате возгорания бензовоза огонь перекинулся на здание, уточняет телеграм-канал 112. По его данным, пострадали оператор АЗС и водитель бензовоза.