На автодроме ATRON CIRCUIT в Рязани пройдёт финал чемпионата по дрифту RDS EUROPE

Сезон чемпионата по дрифту RDS EUROPE 2022 состоится на трассе ATRON CIRCUIT в Рязани 17-18 сентября.

Гостей мероприятия ждут бескомпромиссная борьба, самые близкие парные заезды и неповторимая атмосфера, – сообщается на сайте проекта. Определятся имена призёров чемпионата. С крытой и открытой трибун открывается превосходный обзор всей конфигурации и знаменитой постановки «в стену».

Можно приобрести билеты на весь уикенд или отдельно на субботу или воскресенье.

В этом году ATRON полностью отдан пилотам RDS EUROPE, здесь пройдёт два этапа серии. Посещение парка сервиса включено во все категории билетов.

Детям до 7 лет вход на мероприятие бесплатный – только в сопровождении взрослого с билетом. Для детей 7-12 лет действует специальная льготная цена.

Гостей порадуют большая парковка, удобные трибуны, прекрасный ресторан и современная инфраструктура.

Финал чемпионата состоится по адресу: г. Рязань, посёлок Секиотово. Комплекс расположен в 15 минутах от центра Рязани по Михайловскому шоссе, поворот с трассы М5 на город Тула.

Возрастное ограничение 6+