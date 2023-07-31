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На Авито Авто продается неуловимый  McLaren 765 LT в карбоновом тюнинге

7info

На Авито Авто появилось объявление о продаже гиперкара McLaren 765 LT Carbon Edition 2021 года выпуска. Автомобиль продается в Москве за 65 000 000 рублей. Электронный ПТС кабриолета ожидает своего первого владельца. Пробег авто составляет всего 55 километров. Все навесные элементы кузова выполнены из карбона — это уникальное решение не только внешне выделяет кабриолет, но и облегчает вес авто для более быстрой и спортивной езды.

Модель McLaren 765 LT Carbon Edition обладает лаконичным спортивным дизайном, отличающим все машины британского бренда. Данный экземпляр разработан на основе модели 720S — представителя “Суперсерии” бренда, пришедшей на замену 650S. Презентация McLaren 765 LT в 2020 году стала настоящим событием для всех автолюбителей — эксклюзивный кабриолет был  выпущен ограниченной партией всего в 765 экземпляров.

McLaren 765 LT — самая быстрая модель легендарного британского бренда. Гиперкар оснащен бензиновым двигателем объемом 4 литра мощностью 765 л.с., что позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды. Инженерам удалось увеличить прижимную силу McLaren 765 LTна 25% по сравнению с предшественником, благодаря чему машина стала более маневренна. Максимальная скорость модели была снижена до 330 км/ч, в то время как максимальная скорость McLaren 720S достигает 241 км/ч. Заднеприводный автомобиль оснащен роботизированной коробкой передач. В базовой комплектации гиперкар оснащен выхлопной системой из титана, что подарило выхлопу уникальный узнаваемый звук.

Представленный на Авито Авто McLaren 765 LT состоит из более чем 90 карбоновый деталей, сохранивших оригинальные функциональные, весовые, стилистические, конструктивные и аэродинамические характеристики модели. Тюнинг был проведен экспертами TopCar Design. Самым ярким новшеством стал облегченный капот с воздухозаборниками. Уменьшение веса позволяет автомобилю быстрее набирать скорость и тормозить, а также снижает время прохождения поворота. Помимо этого, представленный McLaren 765 LT отличается эксклюзивным дизайном, выделяющим уникальный автомобиль в потоке.

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