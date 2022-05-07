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Суббота, 7 мая, 2022

На Алтае в ДТП погиб глава района Владимир Челчушев

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На Алтае в ДТП погиб глава района Владимир Челчушев

Александр Ильин
Фото: МВД по Республике Алтай

7 мая на Алтае в ДТП погиб глава глава Улаганского района Владимир Челчушев, сообщил глава республики Олег Хорохордин.

«Вчера ему исполнилось 48 лет», — написал Хорохордин.

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По данным полиции, авария случилась около 18:30 в Майминском районе. Челчушев на Toyota Land Cruiser не справился с управлением автомобиля, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Водитель скончался на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, на место ДТП выехали глава Республики Алтай Олег Хорохордин, руководство МВД по республике.

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