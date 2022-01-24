На Алтае отчим выставил ребенка голым на мороз из-за грязного стола

Полицейские выясняют подробности инцидента, жертвой которого стал шестилетний мальчик на Алтае.

По предварительным данным, пьяный отчим выгнал ребенка на улице в 20-градусный мороз без одежды. Мужчине не понравилось, что мальчик случайно испачкал стол и не вытер его. Потерпевший признался, что так «дядя Саша его наказал за проступок».

Замерзшего ребенка нашла неравнодушная местная жительница, которая запечатлела его голым на улице. Кадр появился в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

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Его мать пыталась оправдать своего сожителя и заявила правоохранителям, что ребёнок сам выскочил на улицу раздетым, когда пошел в туалет.