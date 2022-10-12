На Аллее путешественников в Рязани установили бюст географа Михаила Венюкова

В Верхнем городском саду Рязани открыли бюст географа-путешественника Михаила Венюкова. Об этом сообщил сайт Рязанской городской Думы.

Среди почетных гостей мероприятия были министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров, почетный гражданин Рязани, Герой России Михаил Малахов. Также на открытии присутствовали начальник главного управления социального развития Губернатора и Правительства Хабаровского края Наталья Гребенюк, родственники Михаила Венюкова и другие.

— Сегодня мы отдаем дань памяти нашему земляку Михаилу Ивановичу Венюкову, одному из выдающихся путешественников девятнадцатого века. Мы знаем, как важно сохранять и передавать историческую память о великих сынах прошлого будущим поколениям. Наша история — это часть каждого из нас, наша идентичность, основа сохранения культурных и духовных традиций народа. О знаменитых земляках нужно больше рассказывать детям. С министром культуры Рязанской области Мариной Кауркиной обсудила установку на Аллее путешественников информационных стендов с QR-кодами, которые позволят переходить на сайт Рязанского музея путешественников и мгновенно получать доступ к историческим данным. Этот вопрос будет решен в ближайшее время. То, что делается в нашем городе для сохранения памяти о великих рязанцах, очень важно углублять. Мы будем чтить, помнить и славить путешественников Рязани! — сказала Татьяна Панфилова, подчеркнув, что юные и взрослые рязанцы максимально должны быть проинформированы о выдающихся личностях региона.

Михаил Иванович Венюков родился в Рязанской губернии в 1832 г. Путешественник принимал участие в экспедициях по Уссури, Амуру, Сихотэ-Алинь, выпустил многочисленные труды географического и военно-географического характера, являлся действительным членом Императорского Русского географического общества, почетным членом Общества изучения Амурского края.

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