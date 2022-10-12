На Аллее путешественников в Рязани установили бюст географа Михаила Венюкова

В Верхнем городском саду Рязани открыли бюст географа-путешественника Михаила Венюкова. Об этом сообщил сайт Рязанской городской Думы.
Среди почетных гостей мероприятия были министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров, почетный гражданин Рязани, Герой России Михаил Малахов. Также на открытии присутствовали начальник главного управления социального развития Губернатора и Правительства Хабаровского края Наталья Гребенюк, родственники Михаила Венюкова и другие.
Михаил Иванович Венюков родился в Рязанской губернии в 1832 г. Путешественник принимал участие в экспедициях по Уссури, Амуру, Сихотэ-Алинь, выпустил многочисленные труды географического и военно-географического характера, являлся действительным членом Императорского Русского географического общества, почетным членом Общества изучения Амурского края.
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