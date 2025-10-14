На 93-м году жизни скончалась бывшая узница концлагерей Мария Семенова

11 октября в поселке Чучково на 93-м году жизни ушла из жизни Мария Михайловна Семенова, ветеран труда и бывшая малолетняя узница фашистских лагерей. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Мария Семенова родилась 20 июня 1933 года в Калужской области в многодетной семье. В годы Великой Отечественной войны, когда Калужская область оказалась под оккупацией, Мария оказалась в лагере для военнопленных. Она прошла через голод и болезнь тифом, но выстояла.

После войны Мария окончила Калужский гидромелиоративный техникум и в 1954 году переехала в Чучковский район Рязанской области. Свою трудовую деятельность она начала инженером на машинно-тракторной станции, а затем работала делопроизводителем в райисполкоме.

После перевода мужа в Алеево Мария заведовала Алеевской библиотекой, а позже работала секретарем Алеевского сельского совета. В 1980 году ее избрали секретарем Чучковского поселкового совета, где она проработала 13 лет.

Мария занималась нотариальными делами и информационно-просветительской работой среди жителей поселка. Жители уважали ее за профессионализм и доброту, а коллеги отмечали ее грамотность и отзывчивость. Все, кто знал Марию Михайловну, говорили, что она любила учиться, узнавать новое и делиться своим опытом.

Супруги Семеновы воспитали двух дочерей.