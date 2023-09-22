На 90-м году жизни скончалась рязанский писатель и краевед Ирина Красногорская

21 сентября ушла из жизни рязанский писатель и краевед, член Союза журналистов России и Союза российских писателей Ирина Красногорская.

Об этом сообщила Рязанская библиотека имени Горького.

По инициативе писательницы на базе Рязанской областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паустовского был организован клуб «Половодье», проводились литературный юношеский конкурс «Тропой Паустовского» и литературно-художественный конкурс им. С.Н. Худекова, создан литературно-художественный журнал для молодежи «Утро».

Большой вклад Ирина Красногорская внесла в сохранение Ерлинского парка и создание историко-культурного природно-ландшафтного музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова».

Литературная, общественная и трудовая деятельность И. К. Красногорской отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», медалью «За заслуги перед обществом» общественно-политического Совета рязанской области. В 2021 году Красногорская она была награждена Почетной грамотой Союза российских писателей за многолетние заслуги в литературной и общественной деятельности, сохранение литературного наследия в провинции и в связи с 30-летием Союза российских писателей.