На 84-м году жизни скончался кандидат физико-математических наук Дмитрий Морин

19 июля 2025 года на 84-м году ушёл из жизни Дмитрий Морин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики. Об этом сообщает пресс-служба РГУ.

Дмитрий Морин работал в РГУ имени С.А. Есенина с 1971 года. С 1992 по 2015 год занимал должность заместителя декана по учебной работе физико-математического факультета, внёс большой вклад в развитие факультета.

Отпевание и прощание с Дмитрием Монином состоится 22 июля 2025 года в 12:00 в Вознесенском храме по адресу: ул. Вознесенская, д. 26а.